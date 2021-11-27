Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline “Afet Farkındalık Eğitimi”

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında “Afet Farkındalık Eğitimi” verildiği bildirildi.

İki gün sürecek Afet Farkındalık Eğitiminin ilki Kütahya Ziraat Odası toplantı salonunda Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürü Adem Gümüşsoy tarafından verildi.

Eğitimde afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış hareketleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

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