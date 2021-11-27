Başkan Arif Teke’den, Kur-an Kursu öğrencilerine boyama kitabı ve kalem seti

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Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, 46 yaş Kuran Kursu öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilere boyama kitabı ile boyama kalem seti hediye etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke, ”İlçe Müftümüz Muammer Borlu ile birlikte 46 yaş Kuran Kursu öğrencilerimizi ziyaret ettik. Ziyarette öğrencilerimize “Bilge Pancar” isimli boyama kitabı ile boyama kalem seti hediye ederek sevinçlerine ortak olduk. Minik öğrencilerimizi yürekten kutluyor, Allah'tan zihin açıklığı temenni ediyorum” dedi.

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