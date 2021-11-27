Gediz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, belediye tarafından ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine maddi destek verildi.

Gediz Belediye binasında düzenlenen törenle, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili tarafından Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Kulübü, Gediz Gücü Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü ve Gediz Dayınlar Spor Kulübü Başkanlarına çekleri takdim edildi.

Amatör Spor Kulüp Başkanları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.