Simavlı atletler "Bölgesel Kros Ligi"nde ikinci oldu

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Kütahya’nın Simav İdman Yurdu Kros Takımı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen Kulüpler Arası Bölgesel Kros Ligi Birinci Kademe Yarışmaları'nda ikinci oldu.

Simav Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav İdman Yurdu Spor Kulübü’nün U18 Atletizm Yıldız Erkekler Kategorisi'nde ikinci belirtti. Sapmaz, “Alınan derce ile kulübümüz, ikinci kademe yarışmalarında ilimiz ve ilçemizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Antrenör Yıldıray Kaya yönetimindeki Simav İdman Yurdu Atletizm Takımı'nı tebrik eder, sürdürülebilir başarılar dileriz” dedi.

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