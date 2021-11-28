Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı: "Kadına şiddete hayır"

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, Kütahya Belediyesi hizmet binası fuaye alanında farkındalık oluşturan afiş ve seramik heykellerden oluşan stant açıldı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ile birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla standı ziyaret ettiler.

Başkan Vekili Damcı, Kütahya Belediyesi'nin kadına önem veren bir anlayış ile yönetim modelini benimsediğini ifade ettiği açıklamasında Kütahya Belediyesi'nde göreve geldikleri gün Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü faaliyete geçirdiklerini belirtti. Başkan Vekili Damcı, toplumda kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak adına belediye olarak destek verdiklerini ifade etti.

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