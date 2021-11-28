Geleceğin ressamlarından sergi

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Kütahya'da ressam Sebahat Sarıoğlu'nun öğrencileri, kurs süresinde yaptıkları tabloları vatandaşların beğenisine sundu.

Sarıoğlu'nun öğrencileri Ayşe Zengin, Zehra Ecrin Çekinmez, Beyzanur Atış, Selen Kaya, Mevlüt Çorbacı, Melisa Ayşe Yıldız, İpek Zeynep Erguz, Beren Türkoğlu, Erva Rümeysa Sağır, Kayra Çiçek Eraslan, Fatih Yiğit Yeşil, Elif Günhan, Irmak Beyza Çakmak ve Zeynep Günhan'ın yaptığı yağlı boya tablolar ilgi gördü.

Geleceğin ressamlarının sertifikaları, sergiye katılan protokol mensuplarınca takdim edildi.

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