45 yıldır seyyar dikiş makinesi tamirciliği yapıyor

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Kütahya’nın Hisarcık ilçe pazarında seyyar dikiş makinesi tamirciliği yapan Bünyamin İpek, 45 yıldan beri mesleğini devam ettiriyor.

Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Sanat Okulu mezunu 61 yaşındaki Bünyamin İpek, seyyar dikiş makinesi tamirciliğini 45 yıldan bu yana sürdürdüğünü söyledi.

İpek,” Birçok il ve ilçelerdeki pazarlara giderek dikiş makinelerinin tamirini gerçekleştiriyorum. Ayrıca elimde dikiş makinelerinin orijinal parçalarını bulunduruyorum. Sağlığım elverdikçe de mesleğimi icra etmeye devam edeceğim” dedi.

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