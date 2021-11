Engelliler ile bir araya geldiler

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek adına her iki tarafı bir araya geldiği bir toplantı düzenledi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan engelli vatandaşların zaman zaman yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek adına Kütahya Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz, şoför esnafını engelli dernekleri bir araya geldi. Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşen toplantıda her iki taraf istek ve taleplerini anlattı. Engelli bireylerimiz yaşadıkları genel sıkıntıları dile getirirken, şoför esnafı yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi için gerekli eğitim ve çalışmaların yapıldığı ve yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Her iki kurumun temsilcileri Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

