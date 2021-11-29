(ÖZEL) Barajdaki kuraklık havandan görüntülendi Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki barajdan her yıl yaklaşık 40 bin hektarlık alan sulanıyor Muhtar Aliekber Yiğit: "Barajın Kütahya bölümünde yüzde 40 oranında bir azalma var"

Kütahya Porsuk Barajı'nda kuraklık sebebiyle su seviyesinin son 5 yılda yüzde 40 oranında azaldığı belirtildi.

Kütahya merkeze bağlı Sofça köyü sakinleri, kuraklık ve vahşi sulama sebebiyle baraj suyunun hızla çekildiğini dile getirdiler. Sofça Köyü Muhtarı Aliekber Yiğit, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, son yıllarda yeterli derecede yağmur ve kar yağışı olmadı. Ayrıca, Porsuk'tan Ankara Polatlı tarafında su gönderiliyor. Bunlara bir de küresel ısınmada eklenince baraj suyu azaldı. Son 5 yılda bir genelleme yaparsak barajın Kütahya bölümünde yüzde 40 oranında azalma oldu. Kasım ayında az da olsa yağışlar oldu. Bu yıl kar yağışı da olursa baraj bir nebze olsun dolar" diye konuştu.

Yiğit, 25 haneli Sofça köyü sakinlerinin tamamına yakınının barajdan balık tutarak geçimlerini sağladığı bildirdi.

Sofça köyü sakinlerinden Hasan Çaksaz da, üreticiler olarak kar ve yağmur yağışı beklediklerini ifade etti.

Porsuk Barajı'nda kuraklık nedeniyle yaşanan su çekilmesi, İHA tarafından havandan da görüntülendi.

Porsuk Barajı, Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında yer alan Porsuk Çayı üzerinde, sulama, enerji üretimi, taşkın kontrolü ve içme suyu temini amacı ile 19661972 yılları arasında inşa edilmişti.

Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki barajdan her yıl yaklaşık 40 bin hektarlık alanın sulandığı öğrenildi.

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