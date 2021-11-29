Kütahya'nın trafik sorununa neşter

Kütahya’nın 25 yıllık trafik sorununa çözüm aranacak olan 'Ulaşım ana planı ve otopark ana planı', Kütahya Belediyesi, Osmangazi Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasından imzalanan protokol ile resmiyet kazandı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, imzalanan protokol çerçevesinde 1,5 yıllık süre içinde Kütahya il merkezinde yaşanan trafik sorununun çözümüne ilişkin çalışmaların yapılacağını belirtti. Başkan Işık açıklamasında alternatif yol güzergâhları, otopark sorunu çözümü gibi konularla birlikte 25 yıllık süre içindeki ulaşımı rahatlatacak çözüm önerilerini Osmangazi Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ortak çalışması ile gerçekleşeceğini söyledi.



"Şehrimize kalıcı hayırlı bir hizmet yapacağız"

Başkan Işık, protokolün sorumluluğunu Osmangazi Üniversitemiz adına proje koordinatörü olarak Ulaşım Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi adına proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Polat Yalınız yürütecek. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve iki üniversitemiz birlikte çalışmasıyla şehrimize kalıcı hayırlı bir hizmet yapacağız. Her iki üniversitemizin değerli rektörleri ve proje koordinatörlerimize, belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite olarak, bu tür iş birlikteliklerini Eskişehir ve çevre iller yaptıklarını belirttiği açıklamasında, “Dumlupınar Üniversitesi ve üniversitemiz iş birliğinde Kütahya’ya güzel hizmetler sunmayı temenni ediyoruz” diye konuştu.



"Kütahya’daki ulaşım problemini kalıcı olarak çözmeyi ümit ediyoruz"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal bu projenin içinde yer almaktan ve Kütahya’ya katkı sağlamaktan mutlu olduklarını ifade etti. Rektör Uysal, “Kütahya’daki ulaşım problemini kalıcı olarak çözmeyi ümit ediyoruz. Belediyemiz bu konuda istekli. Bu bize şevk veriyor. Daha önce belediyemizle farklı konularda iş birliği yaptık ve bu iş birlikteliklerimiz devam edecek. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Osmangazi Üniversitesi Ulaşım Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Karacasu, katılımcılara bir sunum yaparak ulaşım master planı hakkında bilgi verdi.

Yapılan sunumun ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Şenocak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal protokolü imzaladı.

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