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2021'de KADES'e 876 ihbar Kadına yönelik şiddetle mücadele masaya yatırıldı

İHA

2021'de KADES'e 876 ihbar Kadına yönelik şiddetle mücadele masaya yatırıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Vali Ali Çelik’in başkanlığında komisyon üyeleri, savcı ve hâkimlerin katılımıyla yapıldı.
Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının istişare edildiği toplantıda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan sunumlar eşliğinde katılımcılar bilgilendirildi.
Kadına şiddetin önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) üzerinden 2021 yılında 876 ihbar yapıldığını paylaşan Vali Ali Çelik, bütün kadınlardan KADES’i indirmelerini istedi. Üniversite öğrencilerinin de KADES uygulamasını kullanmasının önemine dikkat çeken Vali Çelik, rektörlerden uygulamanın üniversitelerde yaygınlaşması için destek istedi.
Vali Çelik, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin takibi amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen elektronik kelepçe uygulaması kapsamında Kütahya’da nisan ayından itibaren 7 uygulama yapıldığını 5 vakanın takibinin sürdüğünü aktardı.
Vali Ali Çelik, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik oluşturulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin (ŞÖNİM) 7 gün 24 saat, şiddet mağduru kadın ve çocuklarının her türlü ihtiyaçlarına destek sağladığını kaydetti. Vali Çelik, ŞÖNİM’de 2021 yılı Ekim sonuna kadar bin 643 kadın, 223 erkek ve 23 çocuk olmak üzere toplam bin 889 kişiye hizmet verildiğini aktardı.
Tavşanlı, Gediz ve Simav ilçelerinde “Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları” oluşturulduğunu aktaran Vali Çelik, Sosyal Hizmet Merkezlerinde kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin şekilde sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

“426 kişi Kadın Konukevi'nde misafir edildi"
Kütahya’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 20 kişi kapasiteli kadın konukevinin faaliyette olduğunu belirten Vali Çelik, “Bu yıl içerisinde Ekim 2021 sonuna kadar 256 kadın ve beraberindeki 170 çocuk olmak üzere toplam 426 vatandaşımız Bakanlığımızdan kadın konukevi hizmeti aldı” dedi.
Vali Ali Çelik’in önerisiyle hayata geçirilen Türkiye’nin ilk Şiddet İzlem Merkezinin çalışmaları da toplantıda detaylıca ele alındı.
Şiddet İzlem Merkezinin şiddet meyilli, öfke kontrolü sorunu ve alkol/madde kullanımı bulunan kişilerin takip ve tedavisine odaklı hizmet verdiğini belirten Vali Çelik, mağdur ve faillerin tedavi sürecinin yakından takip edildiğini söyledi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 2021 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatan Vali Çelik; adli merciler, kolluk kuvvetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kütahya Müftülüğü, YEDAM gibi kurumlar ile koordineli çalışıldığını, vaka bazlı çalışmalardan başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.
Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırlanan Evlilik Öncesi DanışmanlıkEğitim Programından 7 ayda bin 153 kişinin faydalandığını söyleyen Vali Çelik, danışanların aile içi iletişim, sağlıklı aile kavramı, aile içi roller, yasal hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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