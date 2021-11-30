Zorunlu uygulama öncesi oto lastikçilerinde yoğunluk Kış lastikleri yüzde 100 zamlandı

Yarından itibaren araçlara takılması zorunlu olan kış lastikleri için Kütahya'daki tamirciler vatandaşların isteklerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyor.

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağını hatırlatan lastik ustası Mehmet Acar, işlerin son günlerde yoğun olduğunu söyledi. Sıfır ve ikinci lastik fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 100 oranında arttığını belirten Acar, “Yoğunluk nedeni ile lastiklerini değiştirmek isteyenler için saat ve randevu veriyoruz, normal günlerde buna gerek kalmıyor. Sürücüler kış lastiği alırken dikkat etmesi gerek hususların en başında lastiğin vakum olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Vakumlu lastiklerin yol tutuşu 4 mevsim olarak ifade edilen lastiklere oranla daha fazla. Kışlık lastiklerde fiyatlar geçtiğimiz seneye oranlar yüzde yüzdü bulan bir artış oldu. Şuan en uygun lastik 400 TL'den başlıyor ve 2 bin TL'ye kadar çıkıyor” dedi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi lastik değişimine gelen sürücüler ise can ve mal kaybının önüne geçmek için kış lastiğinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladılar.

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