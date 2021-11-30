Tarihi cami 45 yıl sonra yenilendi

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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, 181 yıllık tarihi caminin 45 yıl sonra restore ettirilerek ibadete açıldığı bildirildi.

Yalnızsaray Mahallesi'nde 1840 yılında yapılan ve 1976 yılında ibadete kapatılan Eski Cami'nin restorasyonu tamamlanarak Kaymakam Özgür Pelvan ve Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından hizmete açıldı.

Yapılış amacına uygun şekilde restore edilen tarihi cami Diyanet Okuma Salonu olarak da faaliyet gösterecek.

İbadete kapatıldıktan 45 yıl sonra açılışı yapılan tarihi camide ilk namaz, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırıldı.

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