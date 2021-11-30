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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

43 ülkeden 43 öğrencinin Tavşanlı ziyareti

İHA

43 ülkeden 43 öğrencinin Tavşanlı ziyareti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜULMER) tarafından uluslararası öğrencilerin oryantasyon faaliyetleri kapsamında Tavşanlı ilçesine ziyaret gerçekleştirildi.
“43 Farklı Ülkeden 43 Öğrenci Kütahya’yı Geziyor “sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında uluslararası öğrencilerin ilk durağı Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi oldu. Fabrika yetkilileri tarafından öğrencilere üretim aşamaları ve işleyiş hakkında bilgi verildi. Sonrasında DPÜ Tavşanlı Yerleşkesi'ni ziyaret eden öğrenciler Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Meslek Yüksekokulunun olanaklarından bahsederek okul içindeki laboratuvar ve tanıtımını yaptı.
Meslek Yüksekokulunun ardından, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen yemek etkinliğine katılan öğrenciler, Odanın Yönetimi ile bir araya geldiler. Yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Özyaşar, bu tür ziyaretlerin Tavşanlı’nın ve Kütahya’nın tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.
Öğrenciler daha sonra Tavşanlı Kaymakamlığını ziyaret ederek ilçe hakkında bilgiler aldılar. Tavşanlı Kızılay Şubesi'ni tarihi konağında ziyaret eden öğrenci grubu, Kızılay gönüllüleriyle bir araya gelirken Tavşanlı'nın tarihi mimarisi hakkında da bilgi aldılar.
Programın son bölümünde Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'in misafiri olan öğrenciler Belediye Meclis salonunda belediye yönetimiyle sohbet gerçekleştirdiler.

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