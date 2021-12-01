Kütahya'ya mevsimin ilk karı Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu

Kütahya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar, Kütahya'nın yüksek kesimlerine giderek burada karın tadını çıkarttı. Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 6 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Karla birlikte, Kütahya'nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu. Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu.

Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk vatandaşları sevindirdi. Araçların üzerinde oluşan karları temizleyen vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğin tadını çıkartıyoruz" dediler.

Kütahya'daki mevsimin ilk karı, İHA tarafından da havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.