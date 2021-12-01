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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hentbol takımı il üçüncüsü oldu

İHA

Hentbol takımı il üçüncüsü oldu

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki Şehit Şenayi Akdağ Çok Programlı Lisesi'nin Genç Erkekler Hentbol takımı il üçüncüsü oldu.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, hentbol sporunda yeni bir farkındalık oluşturduklarını belirtti. Sapmaz, “ Hentbol sporunda başarılı sonuçlara imza atan Kuşu Şehit Şenayi Akdağ Çok Programlı Lisesi’nin genç erkekler hentbol takımı, ilk defa katıldığı hentbol müsabakalarında Kütahya il üçüncüsü oldu. Okul sporları genç erkekler hentbol müsabakalarında başarı gösteren gençlerimizi, Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Gazi Şaşmaz ve Okul Müdürü Muammer Gökalp’i tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.

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