Gediz’de kayıp şahıs 1 gün sonra bulundu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Ali Düzenli Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından dağda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunuslar köyünde dün öğle saatlerinde evden mantar aramaya gittiğini söyleyerek çıkan 46 yaşındaki Ali Düzenli akşam eve dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya bildirildi.

Yoğun kar yağışına rağmen Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerde arama çalışmasına katıldı. Gece boyunca dağ ve ormanlık alanlarda çalışma yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı. Bugün sabah saatlerinde tekrar arama çalışması başlatan ekipler, Yunuslar Yaylasından köye dönüş yolunda kayıp şahsı buldular.

Kendisinin arandığından habersiz olan ve geceyi yayla mevkiinde kesim yapan işçilerle geçirdiği öğrenilen Ali Düzenli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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