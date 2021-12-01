Kütahya’da okullara 13 bin 200 kitap dağıtıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik'in himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen EGEP projesi kapsamında TÜBİTAK'tan temin edilen 13 bin 200 kitabın tüm okullara dağıtımının tamamlandığı bildirildi.

Öğrencilerin ilgilerini çekmek, merak duygularını uyandırmak ve bilime yönlendirmek amacıyla Kütahya’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde yer alan her okula bir set olmak üzere toplam 13 bin 200 kitap kazandırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Valiliğinin destekleriyle her okula kitap setlerinin kazandırıldığını ifade ederek, Vali Ali Çelik'e teşekkür etti.

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