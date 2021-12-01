Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ertesi gün dönüş yolunda bulundu



Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde mantar toplamaya gittiği dağlık alanda kaybolduğu sanılan Ali Düzenli (47), jandarma ve AFAD ekiplerince ertesi gün sağ olarak bulundu. Geceyi Yunuslar Yaylası mevkisinde kesim yapan orman işçileriyle geçiren Düzenli'nin, arandığından habersiz olduğu öğrenildi.

Gediz'e bağlı Yunuslar köyünde oturan Ali Düzenli, dün öğle saatlerinde mantar toplamaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Düzenli'nin akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan ailesi ve yakınları çevrede arama yaptı. Aramaların sonuçsuz kalması üzerine durum Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Harekete geçen jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen gece geç saatlere kadar devam etti ancak bir sonuç alınamadı. Aramalara ara verildi.

BUGÜN BULUNDU

Bu sabah günün ilk ışıklarıyla jandarma ve AFAD ekipleri tarafından tekrar aramakurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolduğu sanılan Ali Düzenli, Yunuslar Yaylasından köye dönüş yolunda ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Geceyi Yunuslar Yaylası mevkisinde kesim yapan orman işçileriyle geçiren Ali Düzenli'nin, arandığından habersiz olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2021-12-01 21:33:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.