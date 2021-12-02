DPÜ öğrenci topluluklarından Eğitim Zirvesi etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Proje, Eğitim ve Kültür Topluluğunun öncülüğünde ve Genç Yeşilay, Engelsiz Hayat, Kalite Gönüllüleri ve LÖSEV topluluklarının paydaşlık ettiği Eğitim Zirvesi etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya Gençlik Merkezi'nde Proje, Eğitim ve Kültür, Genç Yeşilay, Engelsiz Hayat, Kalite Gönüllüleri ve Lösev topluluklarımız tarafından düzenlenen ve Eğitim Fakültesinin Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile Öğretmen Hulusi Çakır'ın konuşmacı olduğu zirveye akademik personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Zirvenin açılış konuşmalarını Proje Eğitim ve Kültür Topluluğu Başkan Yardımcısı Türkan Yıldız, Genç Yeşilay Topluluk Başkanı Abdülmuttalip Şahan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit gerçekleştirdi. Zirvede önce 'Trol öğretmen' olarak da bilinen öğretmen Hulusi Çakır, 'Bir Öğretmenden Fazlası' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Hulusi Çakır'ın ardından Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, 'Öğretmen ve İletişim' başlıklı konuşmasında katılımcıları bilgilendirdi.

Öğrenci topluluklarının kendilerini tanıttığı programda aynı zamanda çocuklara balon dağıtıldı ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

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