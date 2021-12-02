Çalışma ve İş Kurumundan engelli ve eski hükümlülere proje desteği

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteğinin devam ettiğini belirtti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafından uygun görülen bir adet engelli ve iki adet eski hükümlü projesi için proje sahipleri ile hibe desteği için sözleşme imzalandığını ifade etti.

Bakanlığın engelli ve eski hükümlülerin istihdam edilebilirliklerinin önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalıştığına dikkat çeken Kamil Uçan, “ 2021/3 dönem proje kapsamında kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği kapsamında büyükbaş hayvancılık alanında kendi işini kuracak olan engelli vatandaşımıza 47 bin 400 TL, küçükbaş hayvancılık alanında kendi işini kuracak olan eski hükümlü vatandaşımıza 51 bin TL ve katı atık geri dönüşümü alanında kendi işini kuracak eski hükümlü vatandaşımıza da 50 bin TL destek sağlanmış olup toplam 148 bin 400 TL hibe desteği verilmiştir. Engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile istihdamlarını temel görev olarak gören Çalışma ve İş Kurumu, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da özellikle engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projelere destek vermeye devam edecektir” dedi.

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