DPÜ’de Uluslararası Aile Kongresi başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi başlıklı etkinlikler açılış oturumuyla başladı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen açılış oturumuna Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

Açılış oturumunda ilk sözü alan Prof. Dr. Levent Mercin konuşmasında şu ifadelere yer verdi,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ailesi olarak, içerisinde sanat, ekonomi, sosyoloji, eğitim, tarih, edebiyat, sağlık gibi bilim dallarına yönelik birçok konu başlığını içeren ve geleneksel olarak yapılması planlanan I. Uluslararası Aile Kongresi ile farklı alanlarda çalışma yapan akademisyen, sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefledik. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal bir platform olan bu kongre ile aile çalışmalarına ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca kongre ile belirlenen konu başlıkları bağlamında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal etkileşimin aktif hale getirilmesi, disiplinler arası iş birliğinin geliştirilmesi, farklı bakış açıları ile yeni çalışma alanlarının oluşturulabilmesine katkı sağlanması, aileye ilişkin yapılan veya yapılmakta olan çalışmalara ve literatüre katkıda bulunulması beklenmektedir. Önemli sonuçların elde edilmesi umulan kongrede, aile ile ilgili konularda diğer ülkelerde yapılmış veya yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulması da hedeflenmektedir” dedi.



“Aile, sosyal hayatın esasıdır”

Kongrede yaptığı konuşmasında ailenin sosyal hayatın esası olduğuna dikkat çeken Rektör Kazım Uysal,” Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Türk Kültüründe Aile” teması ile düzenlenen ‘I. Uluslararası Aile Kongresi’ açılış paneline hoş geldiniz. Kongreye emeği geçen başta GSF Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin hocama, çalışma arkadaşlarına ve akademik olarak destek veren herkese teşekkür ediyorum. Aile ve kadın ile ilgili problemlerin arttığı bu günlerde böylesine anlamlı bir kongre düzenlemekten son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Kongrenin başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.



“Toplumları ve milletleri ayakta ve diri tutan aile kurumudur”

Toplumları ve milletleri ayakta ve diri tutanın aile kurumu olduğuna vurgu yapan Rektör Uysal,” Ailenin zarar görmesi demek toplumun ve neticede milletin zarar görmesi demektir. Aile, sosyal hayatın esasıdır. Aile, neslin devamının ve milletinin bekasının vesilesidir. İnsan mutluluğunun ve toplum huzurunun esasıdır. Aile, sadece dünya hayatında değil ahiret hayatında da devam eden kutsal bir yapıdır. Toplumda aile, canlıda hücre gibidir. Canlıda en küçük yapıtaşları olan hücreler bozulunca kanserli doku ve organlar meydana geldiği ve canlıyı öldürdüğü gibi toplumun yapıtaşları olan aile bozulunca da sosyal hayat ifsat olur, milletler hastalanır ve yok olur. Güçlü aile yapısının ana direği de kadındır. Türklerin medeniyetin beşiği olan bu topraklarda yerleşmesinde ve varlığını yüzyıllarca devam ettirmesindeki ana unsur güçlü bir aile yapısıdır. Türk toplumlarında kadın, tarih boyunca hep saygındır, hep eşinin yanında durur ve hayatın merkezinde yer alır. Kadın hakları konusunda biz, birçok milletlerden daha iyiyiz ve daha öndeyiz. Türk toplumunda kadın, gerekirse eşi ile birlikte tarlada çalışır, gerekirse cephede savaşır” dedi.



“Güzel Sanatlar Fakültemizi kutluyorum”

Konuşmasında Güzel Sanatlar Fakültesini kutlayan Uysal, “ Türk toplumlarında kendi medeniyet prensipleri hakim olduğu nispette kadın mutlu ve saygın, çocuklar huzurlu, aile bağları sağlam, sosyal hayat güzel, millet diri ve güçlü olmuştur. Türk İslam medeniyeti prensipleri zayıfladığı ve materyalist felsefe yaygınlaştığı nispette de kadın mutsuz ve değersiz, çocuklar huzursuz, aile bağları zayıf, sosyal hayat problemli, millet zayıf ve güçsüz olmuştur. Tarih buna şahittir. 25 Kasım Kadına Şiddetle uluslararası mücadele günü münasebeti ile ‘Kadına Şiddete Karşı Bir Adım da Sen at Uluslararası Afiş, Kısa Film ve Karikatür Yarışması’ düzenledik. 108 ülkeden 4 binin üzerinde eserle katılım oldu. Fakültemiz şimdi de Türk Kültüründe Aile teması ile I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi etkinliği düzenliyor. Gayretlerinden ve başarılarından dolayı başta GSF dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin hocamı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Bizim geleneklerimizde şiddet yoktur”

Etkinliğin açılış oturumuna konuşmacı olarak katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, geleneklerimizde şiddete yer olmadığına dikkat çektiği konuşmasında,” TUİK verilerine bakıldığında ilgisizliğin büyük bir seviyeye ulaştığı ve boşanmaların büyük seviyelerinin bu olduğu anlaşılıyor. O yüzden biz kendi aile bütünlüğünü korumak isterken kendi içerimizde ayrışmaya başladık. Mesela ev içerisinde odalar herkese ait iken kendimize ait bir takım alanlar oluşturduk. Kendimize özgü bir dünya oluşturduk. Boşanmalarda şiddetin öne çıktığı durumlar söz konusu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizim örf, adet, gelenek ve inancımızda şiddete yok yoktur. Bu din merhamet dinidir, nezaket ve zarafet dinidir. Peygamber efendimiz de bunun önderliğini yapmaktadır. Dolayısıyla bu noktalarda eksiğimiz var. Ben aile ile ilgili yapılan tüm toplantı ve çalışmaları çok önemsiyorum. Bu toplantıyı tertip eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesine, başta rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Levent Mercin’e ve bu toplantıya emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Toplantının başarılı olmasını niyaz ediyor hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

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