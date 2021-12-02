DPÜ’de Uluslararası Aile Kongresi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’de Uluslararası Aile Kongresi başladı

İHA

DPÜ’de Uluslararası Aile Kongresi başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi başlıklı etkinlikler açılış oturumuyla başladı.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen açılış oturumuna Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.
Açılış oturumunda ilk sözü alan Prof. Dr. Levent Mercin konuşmasında şu ifadelere yer verdi,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ailesi olarak, içerisinde sanat, ekonomi, sosyoloji, eğitim, tarih, edebiyat, sağlık gibi bilim dallarına yönelik birçok konu başlığını içeren ve geleneksel olarak yapılması planlanan I. Uluslararası Aile Kongresi ile farklı alanlarda çalışma yapan akademisyen, sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefledik. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal bir platform olan bu kongre ile aile çalışmalarına ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca kongre ile belirlenen konu başlıkları bağlamında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal etkileşimin aktif hale getirilmesi, disiplinler arası iş birliğinin geliştirilmesi, farklı bakış açıları ile yeni çalışma alanlarının oluşturulabilmesine katkı sağlanması, aileye ilişkin yapılan veya yapılmakta olan çalışmalara ve literatüre katkıda bulunulması beklenmektedir. Önemli sonuçların elde edilmesi umulan kongrede, aile ile ilgili konularda diğer ülkelerde yapılmış veya yapılmakta olan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulması da hedeflenmektedir” dedi.

“Aile, sosyal hayatın esasıdır”
Kongrede yaptığı konuşmasında ailenin sosyal hayatın esası olduğuna dikkat çeken Rektör Kazım Uysal,” Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Türk Kültüründe Aile” teması ile düzenlenen ‘I. Uluslararası Aile Kongresi’ açılış paneline hoş geldiniz. Kongreye emeği geçen başta GSF Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin hocama, çalışma arkadaşlarına ve akademik olarak destek veren herkese teşekkür ediyorum. Aile ve kadın ile ilgili problemlerin arttığı bu günlerde böylesine anlamlı bir kongre düzenlemekten son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Kongrenin başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

“Toplumları ve milletleri ayakta ve diri tutan aile kurumudur”
Toplumları ve milletleri ayakta ve diri tutanın aile kurumu olduğuna vurgu yapan Rektör Uysal,” Ailenin zarar görmesi demek toplumun ve neticede milletin zarar görmesi demektir. Aile, sosyal hayatın esasıdır. Aile, neslin devamının ve milletinin bekasının vesilesidir. İnsan mutluluğunun ve toplum huzurunun esasıdır. Aile, sadece dünya hayatında değil ahiret hayatında da devam eden kutsal bir yapıdır. Toplumda aile, canlıda hücre gibidir. Canlıda en küçük yapıtaşları olan hücreler bozulunca kanserli doku ve organlar meydana geldiği ve canlıyı öldürdüğü gibi toplumun yapıtaşları olan aile bozulunca da sosyal hayat ifsat olur, milletler hastalanır ve yok olur. Güçlü aile yapısının ana direği de kadındır. Türklerin medeniyetin beşiği olan bu topraklarda yerleşmesinde ve varlığını yüzyıllarca devam ettirmesindeki ana unsur güçlü bir aile yapısıdır. Türk toplumlarında kadın, tarih boyunca hep saygındır, hep eşinin yanında durur ve hayatın merkezinde yer alır. Kadın hakları konusunda biz, birçok milletlerden daha iyiyiz ve daha öndeyiz. Türk toplumunda kadın, gerekirse eşi ile birlikte tarlada çalışır, gerekirse cephede savaşır” dedi.

“Güzel Sanatlar Fakültemizi kutluyorum”
Konuşmasında Güzel Sanatlar Fakültesini kutlayan Uysal, “ Türk toplumlarında kendi medeniyet prensipleri hakim olduğu nispette kadın mutlu ve saygın, çocuklar huzurlu, aile bağları sağlam, sosyal hayat güzel, millet diri ve güçlü olmuştur. Türk İslam medeniyeti prensipleri zayıfladığı ve materyalist felsefe yaygınlaştığı nispette de kadın mutsuz ve değersiz, çocuklar huzursuz, aile bağları zayıf, sosyal hayat problemli, millet zayıf ve güçsüz olmuştur. Tarih buna şahittir. 25 Kasım Kadına Şiddetle uluslararası mücadele günü münasebeti ile ‘Kadına Şiddete Karşı Bir Adım da Sen at Uluslararası Afiş, Kısa Film ve Karikatür Yarışması’ düzenledik. 108 ülkeden 4 binin üzerinde eserle katılım oldu. Fakültemiz şimdi de Türk Kültüründe Aile teması ile I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi etkinliği düzenliyor. Gayretlerinden ve başarılarından dolayı başta GSF dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin hocamı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bizim geleneklerimizde şiddet yoktur”
Etkinliğin açılış oturumuna konuşmacı olarak katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, geleneklerimizde şiddete yer olmadığına dikkat çektiği konuşmasında,” TUİK verilerine bakıldığında ilgisizliğin büyük bir seviyeye ulaştığı ve boşanmaların büyük seviyelerinin bu olduğu anlaşılıyor. O yüzden biz kendi aile bütünlüğünü korumak isterken kendi içerimizde ayrışmaya başladık. Mesela ev içerisinde odalar herkese ait iken kendimize ait bir takım alanlar oluşturduk. Kendimize özgü bir dünya oluşturduk. Boşanmalarda şiddetin öne çıktığı durumlar söz konusu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizim örf, adet, gelenek ve inancımızda şiddete yok yoktur. Bu din merhamet dinidir, nezaket ve zarafet dinidir. Peygamber efendimiz de bunun önderliğini yapmaktadır. Dolayısıyla bu noktalarda eksiğimiz var. Ben aile ile ilgili yapılan tüm toplantı ve çalışmaları çok önemsiyorum. Bu toplantıyı tertip eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesine, başta rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Levent Mercin’e ve bu toplantıya emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Toplantının başarılı olmasını niyaz ediyor hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve İş Kurumundan engelli ve eski hükümlülere proje desteği
YEREL HABERLER Çalışma ve İş Kurumundan engelli ve eski hükümlülere ...
DPÜ öğrenci topluluklarından Eğitim Zirvesi etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ öğrenci topluluklarından Eğitim Zirvesi etkinliği
DPÜ ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı
YEREL HABERLER DPÜ ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı
Emet’te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Emet’te 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın ...
Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ertesi gün dönüş yolunda bulundu
YEREL HABERLER Mantar toplamaya çıktığı dağda kaybolduğu sanılmıştı, ...
Hisarcık’ın iki köyüne mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Hisarcık’ın iki köyüne mevsimin ilk karı yağdı
Başkan Akçabudak: "Kayakseverleri Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'ne bekliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Akçabudak: "Kayakseverleri Murat Dağı Termal ...
Kütahya’da okullara 13 bin 200 kitap dağıtıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da okullara 13 bin 200 kitap dağıtıldı
Çavdarhisar’da yol onarım ve stabilize çalışmaları
YEREL HABERLER Çavdarhisar’da yol onarım ve stabilize çalışmaları
Gediz’de kayıp şahıs 1 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Gediz’de kayıp şahıs 1 gün sonra bulundu
Simav’a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Simav’a mevsimin ilk karı yağdı
Emet Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Emet Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi ilk ...
Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)
YEREL HABERLER Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)
Fenerbahçe tırı Tavşanlı'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe tırı Tavşanlı'da
Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz ...
Gediz’de verilen müjdeler hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER Gediz’de verilen müjdeler hayata geçiriliyor
Hentbol takımı il üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Hentbol takımı il üçüncüsü oldu
Hisarcık’ta 'Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi' kursu açıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta 'Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi' ...
DPÜ ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı
YEREL HABERLER DPÜ ADIM Üniversiteleri toplantısına katıldı
Kütahya'ya mevsimin ilk karı Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Kütahya'ya mevsimin ilk karı Ağaçlarındaki kuşburnu, ...
Hisarcık’ta Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ...
Pazarlar’da "Zafere koşuyorum" proje eğitimi sona erdi
YEREL HABERLER Pazarlar’da "Zafere koşuyorum" proje eğitimi sona ...
Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Murat Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Başkan Alim Işık: "Belediye olarak ekmek zammına itiraz ettik"
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık: "Belediye olarak ekmek zammına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.