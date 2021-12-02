Kaymakam Arslanköylü’den Fırat Kalkanı Gazisi Ertuğrul’a geçmiş olsun ziyareti

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Kütahya’nın Simav İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Engin Ertuğrul’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Arslanköylü, Suriye’nin El Bap bölgesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı’nda teröristlerin saldırısında yaralanan ve tedavisi sonrası, Engin Ertuğrul’un baba evine geliş mutluluğunu paylaştıklarını belirtti.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan Ertuğrul, Kaymakam Arslanköylü’ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Ertuğrul “ Vatanım ve Bayrağım için her zaman göreve hazırım” dedi.

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