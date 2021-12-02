Tavşanlı MYO’da seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele" semineri düzenlendi.

Etkinliğe, Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan Sosyolog Seçil Sargın Yaman ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Gülsüm Özmen'in konuşmacı olarak katıldığı seminere Tavşanlı Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Havva Gümüş ile meslek yüksekokulun akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı.

Sosyolog Seçil Sargın Yaman, yaptığı sunumda kadına yönelik şiddet türlerinden bahsederek mücadele konusunda alınması gerekli önlemler ve ilgili mevzuatlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Polis Memuru Gülsüm Özmen ise şiddetle mücadele kapsamında kadınların sahip oldukları haklardan söz ederek gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden yardım talebinde bulunmak üzere başvurulabilecek mobil uygulama olan Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) kullanımını anlattı.

Etkinlik sonunda MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, verdikleri bilgiler dolayısıyla konuşmacılara teşekkür ederek kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda herkese önemli görevler düştüğünü ve bu konuda duyarlı olunulması gerektiğini vurguladı.

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