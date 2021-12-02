Çalışır halde bıraktığı otomobili çalındı; o anlar kamerada



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobil 2 kişi tarafından çalındıktan 5 saat sonra boş arazide plakası sökülüp terk edilmiş olarak bulundu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Servi Mahallesi Merkez Sokak´ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Ferhat Özyürek (35), aracını çalışır halde park edip kahvaltı için bir kafeteryaya girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra kafeteryadan çıkan Özyürek, aracını bıraktığı yerde bulamayınca polise başvurdu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobilin 2 kişi tarafından çalındığını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin çalışır halde bırakılan otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

ARAÇ 5 SAAT SONRA BULUNDU

Polisin yaptığı çalışmayla otomobil, 5 saat sonra Servi Mahallesi Zaim Efendi Sokak´ta boş arazide plakası sökülerek terk edilmiş olarak bulundu. Özyürek´in otomobilde bıraktığı cüzdanına ise ulaşılamadı.

Aracını camında buzlanma olduğu için çalışır durumda bıraktığını belirten Ferhat Özyürek, şöyle konuştu:

"İşe gitmek üzere evden çıktım. Saat 07.45´te kahvaltı yaptığım yere gittim. 07.55´te çıktığımda arabam yoktu. Almış, götürmüşler. Camda buzlanma olduğu için aracım çalışır vaziyetteydi. Aracımı kahvaltı yaptığım yerin karşısına bıraktım. Uzak bir mesafede de değildi. Kapısı açık olduğu için direkt kendi arabası gibi rahatlıkla binip gidiyor. Polis arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 5 saat gibi kısa bir sürede arabam bulundu. Enteresan tarafı ise aracı bıraktıkları yer. Çünkü iki ay öncesine kadar burada oturuyordum. Hırsızlar otomobili oturduğum evin altına bırakmışlar. Şaka gibi."

Polis ekipleri şüphelileri arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-12-02 15:28:48



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