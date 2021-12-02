Gediz’de masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Genç KızGenç Erkek Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Gediz Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından Gediz Kaymakamı Hakan Alkan başkanlığında organize edilen ve ev sahipliğini Gediz İmam Hatip Anadolu Lisesi tarafından yapılan turnuvada Gediz Fen Lisesi, Gediz Selçuklu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Gediz Kız İmam Hatip Lisesi, Gediz İmam Hatip Lisesi okulları katıldı.

Gençlerin kıyasıya mücadelesinde Genç Erkeklerde Gediz Fen Lisesi birinci olurken, Selçuklu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Gediz İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

Genç Kızlarda ise yine Gediz Fen Lisesi birinci, Gediz Kız İmam Hatip Lisesi ikinci, Selçuklu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Masa Tenisi branşının gelişmesi adına ekipman kazandırdıklarını ifade eden Gediz Kaymakamı Hakan Alkan; “Gediz’de öğrencilerimizin akademik başarısının yanında sosyal, sportif ve kültürel alanda da başarılı olmalarını istiyoruz. Bizler spor anlamında, akademik anlamda başarılı olan her hemşerimizin yanındayız. Bu turnuvada kıyasıya mücadele eden öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Gediz gençlerinin sportif faaliyetlere yönelmelerine önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, "Çok sayıda beceriyi aynı anda geliştiren masa tenisi, sporcuların diğer spor dallarına olan yatkınlıklarını da artırmasına katkısı olmasından dolayı okullar arası masa tenisi turnuvasını düzenledik. Gençlere faydalı olabilecek her türlü spor dalında faaliyetlerine devam edeceğiz. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a donanım desteği için öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

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