Kütahyalı sağlık çalışanları, engellilere sevgilerini işaret diliyle anlattı

Kütahya'da Dünya Engelliler Günü nedeniyle işaret diliyle hazırlanan “Sev kardeşim” isimli şarkıya çekilen klip, sosyal medyada ilgi gördü.
Kütahya SağlıkSen Şube Başkanı Ahmet Demirsöz, farklı meslek guruplarından oluşan Kütahya SağlıkSen üyesi sağlık çalışanlarının Dünya Engelliler Günü'nde engellileri unutmamak adına “En büyük engel, sevgisizliktir” diyerek tüm engellilere sevgilerini işaret diliyle anlattıkları “Sev kardeşim” isimli şarkıya klip hazırladıklarını söyledi. Klibin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Demirsöz, klibe katkıda bulunan farklı meslek guruplarından sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.