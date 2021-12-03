Emet Belediyesi'nin araç filosuna ekskavatör katıldı

1,5 yılda 10 hizmet aracını halkın hizmetine sunan Emet Belediyesi, son olarak paletli ekskavatörü araç filosuna kattı.

Kazı, yükleme ve yol düzenleme çalışmalarında kullanılacak olan paletli ekskavatör ilçeye getirilerek hükümet meydanında sergilendi.

Belediye tarafından son bir yılda 2,7 milyon TL’si öz kaynaklardan, 2,3 milyonu hibe olmak üzere kepçe, vidanjör, yol süpürme aracı, çöp kamyonu, nakliyat kamyonu, arazöz, hizmet aracı, cenaze nakil aracı pikap, loder alınmıştı.

Emet halkına daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek adına araç filolarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Göreve geldiğimizden bugüne araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda son 1 yılda 10. hizmet aracımız olan hibe loder Türkiye Belediyeler birliğimizce ilçemize teslim edilmişti. Şimdi de paletli ekskavatörümüzü araç filomuza katarak son 1.5 yılda 11 hizmet aracımızı değerli Gazi Emet halkımıza hizmet için araç filomuza dahil etmiş olduk. Araç filomuz ne kadar güçlü olursa hizmetlerin yapılması da o kadar hızlanacaktır. Hedefimiz daima vatandaşlarımıza hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmaktır. İlçemizin her yerine, vatandaşlarımızın tümüne ulaşmak ve en iyi hizmeti verebilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Gazi Emet halkımıza hayırlı olsun “dedi.

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