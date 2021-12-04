DPÜ’de Kazakistan’ın Ulusal Bayramı kutlandı

DPÜ TÖMER’de Kazakistanlı öğrenciler ile Kazakistan’ın ulusal bayramlarından Kurucu Devlet Başkanı Günü kutlandı.

DPÜ TÖMER’de düzenlenen kutlama programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, TÖMER’de görev yapan akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal çevrim içi törene bağlanarak öğrencilerin Kurucu Devlet Başkanı Günü'nü tebrik etti.

İstiklâl Marşı ve Kazakistan Milli Marşı’nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Atilla Batur, Kazakistanlı öğrencilerin ulusal bayramını kutlayarak, Türk coğrafyasının birlik ve beraberlik içinde bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu nedenle sevinçlerin ve kederlerin bu coğrafyada birlikte yaşandığını belirtti.

Prof. Dr. Batur, bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesinin Türkiye’ye gelen öğrenciler ile daha da güçleneceğini, bu amaçla üniversitenin kapılarını bu coğrafyaya sonuna kadar açtıklarını söyledi.

Programa çevrim içi olarak katılan Rektör Kazım Uysal, milletlerin karakter özellikleri ile öne çıktığını Türk milletinin de karakter özelliğinin bağımsızlık olduğunu belirtti.



“Bu gün bizim için de çok önemli”

Kazakistan’da bir bayram olarak kutlanan bu günün kendileri için de çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Kazım Uysal,” Bizler de aynı duygu ve düşüncelerle Kazakistan halkının sevinçlerini ve mutluluklarını paylaşıyoruz. Kazakistanlı öğrencilerimizin üniversitemizde aldıkları eğitimden sonra ülkelerine geri döndüklerinde bir köprü vazifesi göreceklerine inanıyorum. Bu vesileyle başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm Kazakistan halkının bağımsızlığını simgeleyen bu günde Kazak halkıyla aynı duyguları paylaşıyorum” dedi.

Program, Kazakistanlı öğrencilerin söylediği şarkılarla ve dans gösterilerinin ardından son buldu.

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