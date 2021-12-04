Emet’te Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kurul toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet’te Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kurul toplantısı

İHA

Emet’te Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kurul toplantısı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 Yılı Olağan Genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Birlik Başkanı Kaymakam Hasan Çiçek, İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel, Birlik Müdürü Metin Koç ve köy muhtarları katıldı.
Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılı KÖYDES Programı kapsamında ayrılan ödeneklerle çalışmaların tamamlandığını söyleyen Kaymakam Hasan Çiçek, “ Bu vesileyle başta Kütahya Valiliğimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Üyelerimize, Muhtarlarımıza, hizmet ve desteklerini esirgemeyen kurum ve kuruluşlar ile emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kaymakam Çiçek, “Köylerimizi sık sık ziyaret etmekteyiz. Böylelikle, başta muhtarlarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yerinde dinliyor, eksiklikleri yerinde tespit etme fırsatını buluyoruz. Emet Kaymakamlığı olarak amacımız, köylere ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Toplantımızın ve Birlik Encümen Üyeliği seçiminin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilçede yapılan yatırımlar ve faaliyetler hakkında bilgiler vermesinin ardından 2022 yılı tahmini bütçesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda 2022 yılı yatırım planı ve çalışma programının okunup onaylandı.
Dilek ve temennilerin, ihtiyaç ve taleplerin dinlenmesinin ardından Samrık Köyü Muhtarı Cavit Öztürk ve Konuş Köyü Muhtarı Ali Osman Erdoğan Birlik Encümen Üyeliklerine seçildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gediz’de hafızlık eğitimini tamamlayan 5 öğrenciye, hafızlık belgeleri verildi
YEREL HABERLER Gediz’de hafızlık eğitimini tamamlayan 5 öğrenciye, ...
DPÜ’de Kazakistan’ın Ulusal Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER DPÜ’de Kazakistan’ın Ulusal Bayramı kutlandı
Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi Lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 846 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kütahya'da zorunlu kış lastiği denetimi Tek tek ...
KSBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde farkındalık konferansı
YEREL HABERLER KSBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde farkındalık ...
Kedinin kuyruğunu bantladılar
YEREL HABERLER Kedinin kuyruğunu bantladılar
Kütahya'da 20 kuruma daha Erişilebilir Belgesi verildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 20 kuruma daha Erişilebilir Belgesi ...
Hisarcık’ta köy camisinde korkutan yangın Dumanları fark eden köylülerin yangın vanasına hortum takarak yangına müdahalesi yangının büyümesini önledi Yangın nedeniyle cami içerisinde ve çatıda hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta köy camisinde korkutan yangın Dumanları ...
Hazer Dinari Kültür Merkezi'ne Erişilebilirlik Belgesi
YEREL HABERLER Hazer Dinari Kültür Merkezi'ne Erişilebilirlik ...
Kütahya’da Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Kütahya’da Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan farkındalık ...
Vali Çelik, MS hastası kadını evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çelik, MS hastası kadını evinde ziyaret etti
Lise öğrencilerinden engelliler için iyilik hareketi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden engelliler için iyilik hareketi
"Kütahya huzurlu ve güvenli bir il"
YEREL HABERLER "Kütahya huzurlu ve güvenli bir il"
AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları'ndan “Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali” programı
YEREL HABERLER AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları'ndan “Kadın Emeği, ...
Simav’da engelsiz ve eğlenceli bir gün
YEREL HABERLER Simav’da engelsiz ve eğlenceli bir gün
Müdür Başyiğit’ten Pazarlar ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit’ten Pazarlar ilçesine ziyaret
Kızılay’dan Kütahya Şubesine ziyaret
YEREL HABERLER Kızılay’dan Kütahya Şubesine ziyaret
Anadolu Lisesinden göçü önleme amaçlı proje
YEREL HABERLER Anadolu Lisesinden göçü önleme amaçlı proje
Domaniç’te uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Domaniç’te uyuşturucu operasyonu
Kütahya'da '43 ülkeden 43 öğrenci' Belediye Başkanı Alim Işık: "Şehrimizde eğitim gören yabancı öğrenciler, Kütahya'nın gönüllü tanıtım elçileridir"
YEREL HABERLER Kütahya'da '43 ülkeden 43 öğrenci' Belediye Başkanı ...
Emet Belediyesi'nin araç filosuna ekskavatör katıldı
YEREL HABERLER Emet Belediyesi'nin araç filosuna ekskavatör katıldı
Başkan Işık: "Erişilebilirlik belgesini alan ilk belediyeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Erişilebilirlik belgesini alan ilk ...
Vali Ali Çelik sanayi esnafını ziyaret etti, demire şekil verdi
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik sanayi esnafını ziyaret etti, demire ...
Gençlerden bilek güreşinde 7 il birinciliği Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul sporları genç erkekler bilek güreşi branşında 8 sıklette 7 il birinciliği kazandı
YEREL HABERLER Gençlerden bilek güreşinde 7 il birinciliği Simav ...
Başhekim Erarslan, engelli personeller ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başhekim Erarslan, engelli personeller ile bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.