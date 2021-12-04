Çalışır haldeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da önceki gün sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobili çalan 2 şüpheli, polis tarafından bir apartta yakalanıp gözaltına alındı.
Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta önceki gün Ferhat Özyürek´in çalışır durumda park ederek bıraktığı otomobili, 2 şüpheli tarafından çalındı. Yaklaşık 5 saat sonra otomobil boş bir arazide terk edilmiş olarak bulunurken, plakalarının ve Özyürek´in araçta bulunan cüzdanının çalındığı tespit edildi.
Polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin U.A. (25) ve M.İ.M. (23) olduğunu belirledi. 2 şüpheli kaldıkları apartta yakalandı. Şüphelilerle yanlarında bulunan M.K. (40) ve M.A.D. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 10,15 gram metamfetamin, 0,3 gram esrar ve Ferhat Özyürek´in çalınan cüzdanı ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-12-04 13:17:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.