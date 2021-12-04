Çalışır haldeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da önceki gün sahibinin çalışır durumda bıraktığı otomobili çalan 2 şüpheli, polis tarafından bir apartta yakalanıp gözaltına alındı.

Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta önceki gün Ferhat Özyürek´in çalışır durumda park ederek bıraktığı otomobili, 2 şüpheli tarafından çalındı. Yaklaşık 5 saat sonra otomobil boş bir arazide terk edilmiş olarak bulunurken, plakalarının ve Özyürek´in araçta bulunan cüzdanının çalındığı tespit edildi.

Polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin U.A. (25) ve M.İ.M. (23) olduğunu belirledi. 2 şüpheli kaldıkları apartta yakalandı. Şüphelilerle yanlarında bulunan M.K. (40) ve M.A.D. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 10,15 gram metamfetamin, 0,3 gram esrar ve Ferhat Özyürek´in çalınan cüzdanı ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-12-04 13:17:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.