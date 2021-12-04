Domaniç’te trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya’nın Domaniç ilçesi Hayme Ana Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kadın yaralandı.

Kütahya’yı Bursa’ya bağlayan Domaniç Çevre yolu Hayme Ana Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kadın yaralandı. Her iki araçta ağır hasar aldı.

Edinilen bilgilere göre, Simav’dan Domaniç’e bir yakının yanına gelen Seyit Akarsu, Domaniç’in Berçin köyünden Şükrü Yılmaz ile Hayme Ana kavşağında çarpıştı. Kavşakta dönme esnasında meydana gelen trafik kazasında Emine Yılmaz arabada sıkıştı. Domaniç Belediye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Yılmaz, kontrol amaçlı 112 acil servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı. İlk muayenenin ardından yaralı kadın Emine Yılmaz, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine sevk edildi.

Domaniç polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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