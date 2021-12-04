Karantinayı ihlal edip polisten kaçtı, takiple yakalandı



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve 2 kilometrelik takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsü M.A.´nın koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edilen M.A., karantina için otele yerleştirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü´nün Eskişehir kara yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen M.A., iddiaya göre, kullandığı 34 TK 30333 plakalı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 2 kilometre süren takibin ardından otomobil, polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Otomobil sürücüsü M.A.´nın ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve koronavirüs karantinasını ihlal ederek dışarı çıktığı tespit edildi. M.A. işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek, karantina için otele yerleştirildi. Ayrıca M.A.´ya ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-12-04 17:50:33



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