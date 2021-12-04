Emet’te alev alan aracı site sakinleri söndürdü

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Kütahya’nın Emet ilçesinde park halindeki bir aracın motor bölümünde başlayan yangını site sakinleri hortumlarla su sıkarak söndürdü.

1. Etap TOKİ konutlarında oturan Ali Aydın, park halindeki aracıyla ekmek almak istedi, ancak aracını çalıştıramadı. Yaya olarak ekmek almaya giden Ali Aydın, dönüşte aracının motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gördü. Site sakinleri yanan araca konutlardan hortumlarla su sıkarak yangını büyümeden söndürdüler. Yangın sonucu araçta büyük hasar oluştu.

Yangının aracın elektrik aksamından meydana geldiği tahmin ettiğini söyleyen araç sahibi Ali Aydın, "Allah korudu. Erken müdahale edip aracımı tamamen yanmadan söndürdük. Site alanında aracın patlama durumu olabilirdi'' dedi.

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