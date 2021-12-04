Kömür bandına sıkışan işçi öldü

Diyarbakır’da bir olay, iki cinayet

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, özel bir kömür şirketinde çalışan Mehmet Samur (29), temizlik yaptığı kömür bandına sıkışarak hayatını kaybetti.

Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde özel bir kömür şirketinde çalışan Mehmet Samur, kömür bandında temizlik yaptı. Bu sırada banda sıkışan Samur olay yerinde hayatını kaybetti. Samur´un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-12-04 22:20:35



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