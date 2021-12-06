Simav İdman Yurdu Erkek Atletizm Takımı yarı finalde

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Simav İdman Yurdu Kros Takımı'nın, Manisa’nın Akhisar ilçesinde yapılan kulüpler arası bölgesel kros ligi 2. kademe yarışmalarında takım halinde ikinci olduğu bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav İdman Yurdu Spor Kulübü’nün U 18 atletizm yıldız erkekler kategorisinde takım halinde 2’inci olduğunu belirtti. Sapmaz, “İkinci kademe bölgesel kros liginde takım halinde 2’inci olan Simav İdman Yurdu atletizm takımımız, 19 Aralık 2021 tarihinde Bursa’da yapılacak olan yarı final müsabakasında ilçemizi, ilimizi ve bölgemizi temsil edecek. Antrenör Yıldıray Kaya yönetimindeki Simav İdman Yurdu’nun atletizm sporcularını tebrik eder, sürdürülebilir başarılar dileriz” dedi.

Atletizm antrenörü Yıldıray Kaya, sporcularının yarı finali geçeceğine inandığını belirterek, hedeflerinin Türkiye finaline katılmak olduğunu ifade etti.

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