Kütahya'nın değerlerini tanıttılar

Türkiye’nin en önemli turizm buluşmalarından birisi olarak kabul edilen 'Travel Turkey İzmir Fuarı’na katılım sağlayan Kütahya Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Uluslararası ve ulusal turizm aktörlerini bir araya getiren, turizm fuarına katılım sağlayan Kütahya Belediyesi, el sanatları ve çini ürünleriyle fuarın dikkatini çeken stantlardan birisi oldu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın kültürel zenginliğinin ve değerlerinin bilinirliliğinin artırılması için bu ve buna benzer organizasyonların faydalı olduğunu ifade etti. Kütahya’nın kültür değerlerinin her platformda tanıtılmasına Kütahya Belediyesi olarak desteklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Işık, ulusal ve uluslararası her etkinliğe farklı sanat ve sanatçılarla katılım sağlanacağını belirtti.

Başkan Işık, Kütahyalı sanatçılar Sevil Erpolat, Hatice Bal, Sakin Yaman ve Suna Ulucan’a katkıları sebebiyle teşekkür etti.

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