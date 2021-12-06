Kütahya’da Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan farkındalık etkinliği

Kütahya Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu, Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik ve protokol üyelerinin katılımıyla Sera Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen programda Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş'ın açılış konuşmasının ardından öğrenciler sahne gösterilerini sergilediler.

"Bugün bize mesajınız ne?" etkinliği ile il protokolünün güne özel duygu ve düşünceleri ölümsüzleştirildi ve "Hatırat" oluşturuldu. Daha sonra okulun atölye çalışmalarının sergilendiği stantların açılışı yapıldı. El sanatları, seramik cam teknolojileri, tarım, matbaa, mobilya, yiyecek hizmetlerinde üretilen ürünlerin olduğu ve satışlarının da yapılacağı sergi 5 Aralık Pazar akşamına kadar Sera AVM' de ziyaretçilerini bekliyor.

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