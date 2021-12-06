Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Lig'de liderliği evinde bıraktı

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Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor, sahasında Çavdarhisarspor’a 20 yenilerek dördüncülüğe düştü.

Hisarcık Belediyespor beşinci hafta maçında sahasında Çavdarhisarspor ile karşılaştı. Hisarcık Belediyespor’dan iki futbolcunun kırmızı kart gördüğü gergin geçen maçta Çavdarhisarspor 3. dakikada Eren’in golüyle 10 öne geçti. İkinci yarıda maçın 86. dakikasında Çavdarhisarspor’lu Mehmet takımını 20 öne geçirdi. Maçın 90. dakikasında Hisarcık Belediyespor’dan Emre, maç bitiminde ise Hüseyin kırmızı kart gördü. Hisarcık Belediyespor bu sonuçla dördüncülüğe düştü.

Kütahya SAL liginin beşinci hafta sonunda Akıncılarspor 11 puanla birinci, Seramikspor 10 puanla ikinci, Çavdarhisarspor aynı puanla üçüncü oldu.

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