Kütahya’da yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Birlikten Sevgi Doğar” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

"3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü" kapsamında çocukların özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen "Birlikten Sevgi Doğar" temalı resim yarışması kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan yarışmada birinci ve üçüncü olan öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde verilirken, ikinci olan öğrenci ödülünü Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde aldı.

Yarışmada birinci olan Atakent Ortaokulu öğrencisi Yaşam Tosun ile üçüncü olan Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu öğrencisi Fatmanur Esen ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'ten aldılar. Müdür Hasan Başyiğit, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yarışmada ikinci olan Özel Tavşanlı Bil Ortaokulu öğrencisi Fatma Çakmak ödülünü Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Salim Karaboğa'dan aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.