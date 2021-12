DPÜ’de “Engel Tanımıyorum” konulu konferans

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Mehmet Temel’in konuşmacı olarak katıldığı “Engel Tanımıyorum” başlıklı konferans düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesinin Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Mehmet Temel, “Ben engelliliği kabul etmiyorum. Bu yaşıma kadar da kabul etmedim. Engellilik beyinde biter. İnsanın bedensel özrü olabilir ama istediği zaman istediği her şeyi yapabilir” dedi.

9 yaşına kadar yürüyemediğini söyleyen Temel, “O zamana kadar engelliydim. 9 yaşımdan sonra Allah bana güç kuvvet verdi; Yürür ve ayaklarımı kullanır hâle geldim. Ne oldum dememeli ne olacağım demeli. Gel zaman git zaman, biraz daha büyüdüm. Okula gitmeye başladım. İlkokulu bitirdim. Ben daha sonra arkadaşlarıma boyacılık yapmak istediğimi söyledim. Arkadaşlarım bana yapamayacağımı söylediler. Ben, ‘Yaparım’ dedim ve arkadaşlarımdan boya sandığı ayarlamalarını istedim. Arkadaşlarım da bana boya sandığı yaptılar. Daha sonra boyacılık yapmaya başladım. Daha sonra İzmir’e gittim. Ben 9 yaşından sonra kendimi hiç engelli hissetmedim. Hep mutlu oldum. Bugün sakal tıraşıma kadar kendim oluyorum. Antalya’dan arabamla bugün buraya geldim. Kullandığım araba da otomatik bir araba değil. Ben şükür ediyorum ve gücümü buna bağlıyorum” diye konuştu.



“Bana Hatemi Tai’nin hikayesini hatırlattı”

Konferansta katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Atilla Batur,” Mehmet abinin hikayesini görünce aklıma Hatemi Tai’nin hikayesi geldi. Hatemi Tai cömertliğiyle meşhur bir insan. İhtiyacı olan hiçbir insanı geri çevirmediği söyleniyor. Ona sormuşlar “Kendinden daha cömert birini tanıyor musun” diye. O da, “Evet, bir gün bir adamla karşılaştım sırtında geven taşıyordu. Ona “Neden bu zahmete katlanıyorsun Hatemi Tai’ye gidip ondan yardım istesen o zorluğa katlanmasan’ demişler. O da cevap olarak “Ben bu yaşımda çalışırım ama minnet altına girmem” demiş. İşte o adam benden daha cömerttir. Mehmet Amca da onun gibi biri. Hatemi Tai’nin o bahsettiği insan Mehmet Abi gibidir. Kendi ayakları üstünde durup kendi hayatını kimseye minnet etmeden devam ettirmiş” dedi.



“Engel zihinde bitiyor”

Prof. Batur,” Mehmet Abi bir husus daha söyledi. Engel zihinde bitiyor. Hakikaten de madden ve manen engel zihinde bitiyor. Şöyle bir bakalım, Mehmet Abi’nin kızına vermiş olduğu cevaba. Aslında bizim hiçbirimizin Cenabıhak’tan bir alacağı yok. Yani biz iki kollu, iki ayaklı, iki gözlü insanlarız. Cenabıhak lütfuyla ne istiyorsa, kime ne ihsan ediyorsa onu veriyor. Sahabeler savaşta bir uzuvlarını kaybettiğinde İslam tarihindeki bir ifade aynen şudur: Uzvu önce şehit oldu. Ben bu tarzdaki insanlarımızı, uzuvları önceden cennete alınanlar olarak görüyorum. Mehmet Abimiz ise bu tarzdaki insanlarımızdan bir tanesidir. Uzuvları önceden cennete alınanlardandır. Dolayısıyla ahiret kısmında belki çoğumuzun gıptayla bakacağı bir durumdur. Dünyada da hâl ve hareketleriyle, yapmış olduklarıyla hepimize çok önemli hüsnü misal olacak bir yaşayış tarzıdır. Öyle insanlar biliyoruz ki, her yönüyle kendisini sağlam gördüğü hâlde, günün belki çoğunu zamanı israf ederek, zamanı engelleyerek hayatını devam ettiriyor. Asıl engelin bu olduğunu belki görmek gerekiyor. Hayatta engellerin aşıldığı, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.



“13 turuncu, 1 mavi olmak üzere toplam 14 bayrakta Türkiye birincisiyiz”

Batur,” Engelsiz üniversite konusunda 2019, 2020 ve 2021 yıllarında üç yıl üst üste birinde 11 binanın erişimiyle elde ettiğimiz, diğerinde 13 turuncu, 1 mavi olmak üzere toplam 14 bayrakta Türkiye birincisi olduğumuz dönemleri yaşadık. Üniversitemiz engelli çalışmalarında, engelsiz üniversite bayrak çeşitlerinde, üç yıl üst üste Türkiye birinciliğini almış bir üniversitedir. Bunun farkındayız. Öğrencilerimizin buraya gelip rahat bir şekilde eğitimlerine ulaşabilmeleri, sosyal imkânlardan faydalanabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Programın son bölümünde Engelsiz Üniversite çalışmalarına destek veren Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca’ya, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara ve çalışma arkadaşlarına, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır’a, Engelsiz Hayat Topluluğumuzun Başkanı Sedef Vural’a, Fotoğraf sanatçısı Hüseyin Günay’a ve Mimar Celil Çelik'e, Prof. Dr. Atilla Batur tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

