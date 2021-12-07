Pandemi döneminin gözdesi çam kozalağı pekmezi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşların doğal yöntemlerle yaptığı çam kozalağı pekmezi kış mevsiminin girmesi ve pandemi nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici özelliğe sahip çam kozalağı pekmezinin kilogramı ilçede 60 TL'den satılıyor.

Organik çam kozalağı pekmezi üretimini Haziran ayında gerçekleştirdiklerini söyleyen Mehmet Ali Aslan,” Vücudun ihtiyacı olan mineralleri bünyesinde barındıran, hücre yenileyici özelliğe sahip çam kozalağı pekmezi, özellikle bronşit ya da astım gibi solunum rahatsızlıklarının tedavisinde, kalp ve damar tıkanıklığı sorunlarında kullanılmaktadır. Bağışıklığı arttıran bir etkiye sahip olan çam kozalağı pekmezine pandemi döneminde talep daha da arttı. Bugüne kadar çam kozalağı pekmezi sattığım kişilerin koronaya yakalandığını duymadım ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.