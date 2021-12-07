Hisarcık MYO’da “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele” semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele" semineri düzenlendi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele" seminerine Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Yeter Akkaya, Öğr. Gör. Tevfik Karaşahin, Yüksekokulu Sekreteri Arif Köylü, Hisarcık Kariyer ve Gelişim Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör Hüseyin Yılmaz ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan Sosyolog Seçil Sargın Yaman yaptığı sunumda, kadına yönelik şiddet türlerinden bahsederek mücadele konusunda alınması gerekli önlemler ve ilgili mevzuatlar şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin nedenleri, 6284 Sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve şiddet mağduru kimdir?, Şiddetin resmi mercilere bildirimi, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı takip edilen kişi ne yapmalıdır?, şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır?, koruyucu tedbirler, tedbir kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet mağdurunu koruyan kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşmasında Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddetin tanımlarını yapan Seçil Sargın Yaman, dünyada her yıl şiddet nedeniyle 1,4 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şiddetin en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere ve mültecilere yöneltildiğini anlatan Yaman, yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte yaşadığı kişi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranını ve Türkiye’de şiddet sonucu yapılan başvuruların kurum ve kuruluşlara göre dağılımını sayılarla açıkladı.

Seminer, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar tarafından yapılan teşekkür konuşması, ardından belge takdimi ile sona erdi.

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