'Türkiye Curling Takımları'nın başarısına DPÜ katkısı

Türkiye Kadın ve Erkek Curling Milli Takımları'nın Norveç’te elde ettiği tarihi başarılara Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek’in sportif sağlık danışmanı olarak katkı sunduğu bildirildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek, 19 27 Kasım 2021 tarihlerinde Norveç’in Lillehammer kasabasında düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonasında Milli Takımlarının sportif sağlık danışmanı olarak görev aldı ve hem kadın hem de erkek Milli Takımlarının başarısında pay sahibi oldu.

Konuyla ilgili Spor Bilimleri Fakültesinden yapılan açıklamada, “Lillehammer’de düzenlenen Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil eden ve elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandıran Milli Takımlarımızın sporcu ve teknik ekibi ile üstlendiği görevle ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek’i kutlar başarılarının devamını dileriz” denildi.

Şampiyonada B klasmanında mücadele eden Erkek Milli Takımı, klasmanında Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak önümüzdeki yıl Avrupa Curling Şampiyonası A Klasmanında yarışmaya ve 17 22 Ocak 2022 tarihleri arasında Finlandiya Lohja kentinde düzenlenecek olan Dünya Erkekler Şampiyonası Elemelerine katılmaya hak kazandı.

A klasmanında yer alan Kadın Milli Takımı ise şampiyonada aldığı sonuçlarla Avrupa’nın en iyi 7. ülkesi olarak 2022’de Kanada’nın Prince George kentinde yapılacak Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası’na doğrudan katılma başarısı gösterdi, ayrıca gelecek yıl da A klasmanındaki mücadele hakkını korudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.