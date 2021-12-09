Büyükelçi Vasly Bodnar: "Türkiye, Ukrayna’nın her alanda önemli bir ortağıdır"

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret etti.

Ziyarette, bölgeler arası iş birliğinin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ile kardeş şehir ilişkileri görüşüldü.

Büyükelçi Vasly Bodnar ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ali Çelik, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostane ilişki ve iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Vali Çelik, “Tarımdan teknolojiye kadar birçok alanda ciddi iş birliği kurulabilir. Çok ciddi teknoloji üreten şirketlerimiz var, onların ürettiği sinerjiyle ortak amaçlar çerçevesinde çalışılabilir” dedi.

Türkiye’nin Ukrayna’nın önemli strateji ortağı olduğunu belirten Büyükelçi Vasly Bodnar, “Cumhurbaşkanlarımız arasındaki güvene dayalı, güçlü diyalog sayesinde Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğimiz süratle gelişmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi desteği için de kendisine müteşekkiriz” diye konuştu.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Ali Çelik’e teşekkür eden Bodnar, bölgeler arası iş birliğinin artırılması için Kütahya ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasını önerdi.

Öneriyi memnuniyetle karşılayan Vali Çelik, gerekli taslak çalışmanın yapılacağını söyledi.

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