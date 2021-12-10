Kütahya’da "Afete Hazırlık Kulüpleri" toplantısı

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde il merkezinde 12 ayrı okulda kurulan Afete Hazırlık Kulüplerinden sorumlu rehber öğretmenler ve kulüp temsilcisi öğrencilerin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, “Afete Hazırlık Kulübü üyeleri AFAD Gönüllüsü Oluyor” projesi kapsamında, AFAD Gönüllülük sisteminin tanıtımı, AFAD Gönüllülüğünün ve ortak afet kültürünün yaygınlaştırılması, okullara materyal desteği sağlanması, AFAD Gönüllüğünü özendiren konferansların düzenlenmesi ve benzeri konular detaylı bir şekilde ele alındı.

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