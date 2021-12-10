Kütahya’da bir işyerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kütahya’da bir iş yerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet namlu, 6 adet muhtelif silah parçaları ve 1 adet fişek ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan F.H.’ye (39) ait iş yerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet namlu, 6 adet muhtelif silah parçaları ve 1 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan F.H. isimli şahıs işlemler için Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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