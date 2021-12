(ÖZEL) 13 yılda 72 bin kitap dağıttı Emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, son olarak Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu'na 260 kitap bağışladı

Kütahyalı emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk, 13 yıldan beri aracına yüklediği 72 bin kitabı Türkiye genelinde 148 okula bağışladı.

Son olarak, Kütahya’nın Gediz ilçesinde 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu'na 260 kitap bağışında bulunan Zeki Aktürk, okul bahçesinde öğrencilere kitap dağıttı. Öğrencilere paylaşmanın önemi ile ilgili en güzel örneklerden birinin kitap olduğunu belirten Aktürk, “Ülkemizin her köşesinden gelen kitapları toplayarak ihtiyacı olan okullara, öğrencilere götürüyorum. Son olarak Kütahya Ali Güral Lisesi öğrencilerinin bağışladığı kitapları Gedizli öğrencilerle buluşturdum” şeklinde konuştu.

2008 yılında kütüphanecilikten emekli olduğunu ifade eden 59 yaşındaki Zeki Aktürk, “Türkiye genelinde bir çok ilde köy köy gezerek topladığım kitapları ihtiyacı olan okullara dağıttım. Ülkemizin her bir köşesine kitapları ulaştırıyorum. Biz bu işi gönüllü yapıyoruz. Gönüllü yaptığımız için de işlerimiz yolunda gidiyor. Kitap toplama konusunda yardımcı olan çok sayıda insan var. Öğrenci kardeşlerimden ricam kitapları okuduktan sonra bir başkasının da okuması için kütüphaneye vermeleri. Vatandaşlarımız da evlerde kalan kitapları okullara getirsin, geri dönüşüme gitmesin. İhtiyacı olan insanlara ulaştıralım. Bu vesile ile 260 adet kitabı bu okul bağışlamamıza vesile olan Kütahya Ali Güral Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.



"Projenin örnek olmasını istiyoruz"

Okullarına yapmış olduğu kitap bağışı sebebiyle Aktürk'e teşekkür eden Okul Müdürü Ozan Tekin, “Ufak bir katkı gibi görünün kitap bağışının manevi anlamı çok büyük. Kitapların bize ulaşmasında katkısı olan Kütahya Ali Güral Lisesi İdareci, öğretmen ve öğrencileri ile bizden hiçbir şekilde desteklerini esirgemeyen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit’e teşekkür ediyorum. Okul olarak okumaya önem veren bir okuluz. Öğrencilerimizi elimizden geldiği kadar kitap okumaya yönlendiriyoruz. Öğrencilerimiz aileleri ile birlikte her akşam saat 20.00’da 20 sayfa kitap okuyup görüntüsünü bize atıyorlar. Bizde kitap okumayı özendirmek amacıyla bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıyoruz. Bu projemiz kitap okuma oranında ve akademik anlamda çok katkıları oldu. Bundan sonra 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu olarak kitap okumaya önem vereceğiz. Bizlerde öğrencilerimizle kitapları biriktirip bir başka okulla kardeş okul olma sözünü veriyoruz. Bu projenin örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin ve edebiyat öğretmenlerinin katkılarıyla, Gediz 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin istifade etmesiyle kitap kampanyası yürüttüklerini söyleyen Kütahya Ali Güral Lisesi Müdürü Uğur Mehmet Yücel de, "Bu kampanyada görev alan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki toplanan kitaplar Gediz’de ki öğrenci kardeşlerimize katkı sağlar. Cüz’i de olsa onların gelişmelerine yardımcı olur. Bunda sonraki dönemlerde de bu tür çalışmalarımız devam edecek. Toplanan kitapların yerlerine ulaşmasında emeği geçen Zeki Aktürk’e de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

