Gediz'de “Okul-Belediye İş Birliği Modeli” protokolü imzalandı

Kütahya’nın Gediz Belediyesi ile Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında staj desteği protokolü imzalandı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamiyet Cingöz Cangür arasında başkanlık makamında imza töreni gerçekleşti.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri ile açılması planlanan Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanları vasıtasıyla okulun, eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi yolu ile güçlendirilmesi, işletmenin ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün OkulBelediye İşbirliği Modeli ile hizmet sektörünün gerekli yeterliliklerine sahip sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirilmesidir. İmzalamış olduğumuz protokolün ilçemize ve okulumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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