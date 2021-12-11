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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’ın yıldız erkek voleybol takımı il şampiyonu oldu

İHA

Simav’ın yıldız erkek voleybol takımı il şampiyonu oldu

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Orta Okulu’nun yıldız erkek voleybol takımı Kütahya il birincisi oldu.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Orta Okulu yıldız erkek voleybol takımının, grup müsabakalarında Kütahya ilini temsil edeceğini belirtti. Sapmaz, “İl şampiyonu olan yıldız erkek voleybol takımı sporcularını, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Tahir Yardımcı’yı ve Okul Müdürü Hüseyin Çakmak’ı tebrik ediyor, sürdürülebilir başarılar diliyoruz” dedi.

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